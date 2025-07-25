Как всё испортить перед самым важным боем в карьере. Пособие от Дюбуа

Однако в самом бою, как мы помним, всё пошло не по плану британца. Он не мог добраться до Усика, выглядел робко и зажато, а когда пытался атаковать на скорости, то пропускал в два раза больше. В итоге Дюбуа закислился уже после трети боя, улетел в нокдаун и потом окончательно лёг, вынудив рефери остановить поединок в пятом раунде. Полнейшее разочарование после того, как из Дюбуа почти сделали национального героя и вознесли в ранг того самого, кто остановит Усика. А в итоге Даниэль проиграл ещё быстрее, чем в первом бою. Теперь никто не будет вспоминать спорный момент из первого поединка — все видели, что произошло во втором.