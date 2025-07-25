ESPN представил обновлённый рейтинг лучших боксёров в мире. Бетербиев покинул топ-5

Также отметим, что топ-5 покинул россиянин Артур Бетербиев, которого сместил американец Джесси Родригес. Непобеждённый представитель США остановил в 10-м раунде южноафриканца Пхумелеле Кафу на турнире, который прошёл 19 июля. Таким образом, Родригес объединил титулы чемпиона мира по версии WBC и WBO в первом легчайшем весе.