ESPN представил обновлённый рейтинг лучших боксёров в мире. Бетербиев покинул топ-5

Рейтинг формируется по убывающей системе: боксёр, которого эксперты ставят на первое место, получает 10 очков, на второе — девять очков и так далее.
Лидерство сохранилось за 38-летним непобеждённым украинским боксёром Александром Усиком, который 20 июля нокаутировал британца Даниэля Дюбуа, став во второй раз абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.
Также отметим, что топ-5 покинул россиянин Артур Бетербиев, которого сместил американец Джесси Родригес. Непобеждённый представитель США остановил в 10-м раунде южноафриканца Пхумелеле Кафу на турнире, который прошёл 19 июля. Таким образом, Родригес объединил титулы чемпиона мира по версии WBC и WBO в первом легчайшем весе.
Рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.
- Александр Усик.
- Наоя Иноуэ.
- Теренс Кроуфорд.
- Дмитрий Бивол.
- Джесси Родригес.
- Артур Бетербиев.
- Шакур Стивенсон.
- Сауль Альварес.
- Дэвид Бенавидес.
- Дзюнто Накатани.