Монсон — об уходе Минеева на СВО: «Если мне позвонят и скажут, что им нужен 54-летний боец, то я готов последовать его примеру. Буду бороться и защищать Россию»

Готов ли я последовать его примеру? Если мне позвонят и скажут, что им нужен 54-летний боец, то я готов. Я буду бороться и защищать Россию. Надо поддерживать нашу страну, детей и наших солдат, находящихся в зоне СВО", — сказал экс-боец MMA Джефф Монсон.
Американец Монсон в 2013 году переехал в Россию, а в 2018-м получил гражданство РФ.
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