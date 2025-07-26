Монсон — об уходе Минеева на СВО: «Если мне позвонят и скажут, что им нужен 54-летний боец, то я готов последовать его примеру. Буду бороться и защищать Россию»

Готов ли я последовать его примеру? Если мне позвонят и скажут, что им нужен 54-летний боец, то я готов. Я буду бороться и защищать Россию. Надо поддерживать нашу страну, детей и наших солдат, находящихся в зоне СВО", — сказал экс-боец MMA Джефф Монсон.