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Монсон — об уходе Минеева на СВО: «Если мне позвонят и скажут, что им нужен 54-летний боец, то я готов последовать его примеру. Буду бороться и защищать Россию»

"Я хоть и не знаком лично с Минеевым, но поддерживаю то решение, которое он принял. Приостановить карьеру, чтобы пойти защищать свою страну — это очень сильное решение. Я аплодирую Владимиру стоя.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

Готов ли я последовать его примеру? Если мне позвонят и скажут, что им нужен 54-летний боец, то я готов. Я буду бороться и защищать Россию. Надо поддерживать нашу страну, детей и наших солдат, находящихся в зоне СВО", — сказал экс-боец MMA Джефф Монсон.

Американец Монсон в 2013 году переехал в Россию, а в 2018-м получил гражданство РФ.

Они прошли детство 90-х под Луганском и Ташкентом, а теперь подерутся на UFC. Двойное интервью.

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