Хрюнов — о смерти Хогана: «Он был не только известным рестлером, но и субкультурой. В Халке сочеталось то самое мужское, что было в истории человечества»

"Я застал выступления и фильмы Халка Хогана. Лично для меня это очень печальная неделя. Потому что ушли два кумира, ушли красиво, непобежденными. Я имею ввиду Оззи Осборна и Халка Хогана. Это целая эпоха. Сегодня разговаривал с Доном Кингом, мы делились с ним соболезнованиями.