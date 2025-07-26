Хрюнов — о смерти Хогана: «Он был не только известным рестлером, но и субкультурой. В Халке сочеталось то самое мужское, что было в истории человечества»

"Я застал выступления и фильмы Халка Хогана. Лично для меня это очень печальная неделя. Потому что ушли два кумира, ушли красиво, непобежденными. Я имею ввиду Оззи Осборна и Халка Хогана. Это целая эпоха. Сегодня разговаривал с Доном Кингом, мы делились с ним соболезнованиями.
Помимо того, что Хоган — один из самых узнаваемых рестлеров в истории, это еще и субкультура, образ жизни. Желание каждого стать сильным, результативным мачо, покорять сердца женщин, одерживать победы в любых поединках. Это то самое мужское, что было в истории человечества", — сказал промоутер Владимир Хрюнов.
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