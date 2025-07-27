Двалишвили поздравил Яна с победой над Макги: «Отличный бой, Петр»

Напомним, Ян победил Маркуса Макги в соглавном поединке UFC Abu Dhabi.
Ян с травмой избил соперника и вызвал Мераба. Вернет пояс UFC?
Ян — после победы над Макги: «Хочу драться за титул. Жду победителя боя Двалишвили — Сэндхаген».
«Отличный бой, Петр Ян. Мои поздравления», — написал в соцсетях чемпион UFC Мераб Двалишвили.
Напомним, Ян победил Маркуса Макги в соглавном поединке UFC Abu Dhabi.
Ян с травмой избил соперника и вызвал Мераба. Вернет пояс UFC?
Ян — после победы над Макги: «Хочу драться за титул. Жду победителя боя Двалишвили — Сэндхаген».