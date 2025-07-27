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Двалишвили поздравил Яна с победой над Макги: «Отличный бой, Петр»

«Отличный бой, Петр Ян. Мои поздравления», — написал в соцсетях чемпион UFC Мераб Двалишвили.

Календарь боев MMA и все о бойцах

Напомним, Ян победил Маркуса Макги в соглавном поединке UFC Abu Dhabi.

Ян с травмой избил соперника и вызвал Мераба. Вернет пояс UFC?

Ян — после победы над Макги: «Хочу драться за титул. Жду победителя боя Двалишвили — Сэндхаген».