Петр Ян: «Мама звонила после боя. Говорит мне: “Сколько еще?”

— Да, это очень круто, это такое тепло. Я этих парней знаю уже очень давно и готов с ними не то что на бой идти, а в огонь и в воду. Вот Кайрат [Нурмаганбетов, тренер], это парень, с кем мы в университете учились, а теперь вместе в титульных боях. Я думаю, что мы шороху еще наведем, — сказал боец UFC Петр Ян.