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Петр Ян: «Мама звонила после боя. Говорит мне: “Сколько еще?”

— Примерно в вашем возрасте Хабиб Нурмагомедов оставил спорт, сказав, что он обещал маме закончить. А как выглядят ваши разговоры с мамой?

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

— Мама звонила только что. Она говорит мне: «Сколько еще?». А пацаны смеются, говорят: «Да немного еще». Ну и я ей говорю, может, ты не будешь мои бои смотреть. Так что считайте, что все нормально.

— У вас в углу в разное время было много людей, кого вы знали еще будучи студентом, до карьеры в ММА.

— Да, это очень круто, это такое тепло. Я этих парней знаю уже очень давно и готов с ними не то что на бой идти, а в огонь и в воду. Вот Кайрат [Нурмаганбетов, тренер], это парень, с кем мы в университете учились, а теперь вместе в титульных боях. Я думаю, что мы шороху еще наведем, — сказал боец UFC Петр Ян.

Ян победил Маркуса Макги единогласным решением судей в соглавном поединке UFC Abu Dhabi.

Ян — после победы над Макги: «Хочу драться за титул. Жду победителя боя Двалишвили — Сэндхаген».