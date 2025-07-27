Петр Ян: «Мама звонила после боя. Говорит мне: “Сколько еще?”

— Мама звонила только что. Она говорит мне: «Сколько еще?». А пацаны смеются, говорят: «Да немного еще». Ну и я ей говорю, может, ты не будешь мои бои смотреть. Так что считайте, что все нормально.
— У вас в углу в разное время было много людей, кого вы знали еще будучи студентом, до карьеры в ММА.
— Да, это очень круто, это такое тепло. Я этих парней знаю уже очень давно и готов с ними не то что на бой идти, а в огонь и в воду. Вот Кайрат [Нурмаганбетов, тренер], это парень, с кем мы в университете учились, а теперь вместе в титульных боях. Я думаю, что мы шороху еще наведем, — сказал боец UFC Петр Ян.
Ян победил Маркуса Макги единогласным решением судей в соглавном поединке UFC Abu Dhabi.
Ян — после победы над Макги: «Хочу драться за титул. Жду победителя боя Двалишвили — Сэндхаген».