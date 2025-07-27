Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петр Ян: «Бой с Умаром мне не интересен. Я на серии из трех побед, ему нужны пару побед. Хочу страховать титульный поединок»

"Бой с Умаром? Для меня это не интересно сегодня, я иду на серии из трех побед, он должен выиграть пару поединков. Я был готов с ним драться Баку, был готов драться здесь, но они сказали, что не готовы принять этот бой.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

«Бой с Умаром? Для меня это не интересно сегодня, я иду на серии из трех побед, он должен выиграть пару поединков. Я был готов с ним драться Баку, был готов драться здесь, но они сказали, что не готовы принять этот бой. Пусть ждут тогда. По-прежнему хочу страховать титульный бой», — сказал экс-чемпион UFC Петр Ян корреспонденту Спортс" после выступления на UFC Abu Dhabi.

Ян победил Маркуса Макги единогласным решением судей в соглавном поединке UFC Abu Dhabi.

Мераб Двалишвили и Кори Сэндхаген подерутся за титул 5 октября на UFC 320.

Ян с травмой избил соперника и вызвал Мераба. Вернет пояс UFC?

Ян — после победы над Макги: «Хочу драться за титул. Жду победителя боя Двалишвили — Сэндхаген».