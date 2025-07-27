Петр Ян: «Бой с Умаром мне не интересен. Я на серии из трех побед, ему нужны пару побед. Хочу страховать титульный поединок»

«Бой с Умаром? Для меня это не интересно сегодня, я иду на серии из трех побед, он должен выиграть пару поединков. Я был готов с ним драться Баку, был готов драться здесь, но они сказали, что не готовы принять этот бой. Пусть ждут тогда. По-прежнему хочу страховать титульный бой», — сказал экс-чемпион UFC Петр Ян корреспонденту Спортс" после выступления на UFC Abu Dhabi.