Усик хочет заменить некоторые фразы в гимне Украины

«Гимн много значит для меня, но я бы поменял некоторые слова в нем. Я говорю правду, потому что некоторые слова в нем не нравятся, они не имеют никакого отношения к тому, что происходит сейчас. Но да, он невероятно мотивирует меня перед боями», — заявил спортсмен в интервью YouTube-каналу Mail Sport Boxing.