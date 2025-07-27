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Усик хочет заменить некоторые фразы в гимне Украины

Усику не нравятся некоторые фразы в гимне Украины и он хотел бы их заменить.

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Источник: Соцсети

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Украинский боксер Александр Усик заявил, что ему не нравятся некоторые фразы в гимне своей страны и он хотел бы их заменить.

Усик 20 июля нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и вернул себе звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. В мае 2024 года он победил Тайсона Фьюри и впервые стал абсолютным чемпионом мира. Позднее украинец освободил пояс IBF, а в декабре 2024-го во второй раз победил британца Фьюри.

«Гимн много значит для меня, но я бы поменял некоторые слова в нем. Я говорю правду, потому что некоторые слова в нем не нравятся, они не имеют никакого отношения к тому, что происходит сейчас. Но да, он невероятно мотивирует меня перед боями», — заявил спортсмен в интервью YouTube-каналу Mail Sport Boxing.

Усику 38 лет. Он выиграл все 24 поединка (15 — нокаутом) в профессиональной карьере.