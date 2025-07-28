Бокс в тюрьме, стиль бензопилы и великие 15 раундов против Холифилда. Каким мы запомним Дуайта Кави

«Тогда все было правильно, я был на пике — готовился в Калифорнии, бегал там по холмам… Я вам скажу, эти холмы много мне дали, спасибо им большое! Если бы я был таким же дисциплинированным и голодным, как в те времена, я бы и в третий раз стал чемпионом, — уверен был Дуайт. — Одно из моих сожалений — что я не пошел в тяжелый вес раньше. Когда меня вывели на Формана, я вел не очень-то боксерскую жизнь — пил, мало тренировался. Я бил Формана, но рано устал… и он уважал мой удар. Я знал, что мне нужно больше времени, больше денег на подготовку».