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Али Ахмедов анонсировал следующий бой в Алматы

Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (23−2, 17 КО) анонсировал следующий бой на профи-ринге, сообщают Vesti.kz.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Соцсети

В рамках главного поединка боксёрского шоу во Дворце спорта имени Балуана Шолака соперником казахстанского бойца станет 26-летний представитель Танзании Джозеф Майгвисия. В его активе — 14 побед (десять из них нокаутом) при четырёх поражениях.

«Главный бой турнира пройдет пятого сентября. Али Ахмедов сразится с опытным оппонентом, за плечами которого 18 поединков на профессиональном ринге», — сообщается в соцсетях.

Напомним, в последнем поединке, который прошел 28 февраля в Астане Ахмедов потерпел поражение от поляка Мацея Сулецки.