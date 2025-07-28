Али Ахмедов анонсировал следующий бой в Алматы

В рамках главного поединка боксёрского шоу во Дворце спорта имени Балуана Шолака соперником казахстанского бойца станет 26-летний представитель Танзании Джозеф Майгвисия. В его активе — 14 побед (десять из них нокаутом) при четырёх поражениях.