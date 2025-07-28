Али Ахмедов анонсировал следующий бой в Алматы

В рамках главного поединка боксёрского шоу во Дворце спорта имени Балуана Шолака соперником казахстанского бойца станет 26-летний представитель Танзании Джозеф Майгвисия. В его активе — 14 побед (десять из них нокаутом) при четырёх поражениях.
«Главный бой турнира пройдет пятого сентября. Али Ахмедов сразится с опытным оппонентом, за плечами которого 18 поединков на профессиональном ринге», — сообщается в соцсетях.
Напомним, в последнем поединке, который прошел 28 февраля в Астане Ахмедов потерпел поражение от поляка Мацея Сулецки.