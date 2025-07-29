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Бывшая чемпионка мира по боксу умерла после инсульта в 47 лет

Аргентинская боксерша Алехандра Оливерас 14 июля была госпитализирована из-за ишемического инсульта. Она являлась обладательницей чемпионских поясов в нескольких весовых категориях по версии WBC, WBA и WBO.

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Источник: Getty Images

Аргентинская обладательница нескольких чемпионских титулов по боксу Алехандра Оливерас скончалась на 48 году жизни. Об этом сообщили TyC Sports и газета La Voz.

Оливерас умерла 28 июля. Ранее, 14 июля, она была госпитализирована из-за ишемического инсульта в больницу в Санта‑Фе. Кроме того, врачи обнаружили у спортсменки внутричерепную гипертензию — повышенное внутричерепное давление.

47-летняя Оливерас являлась обладательницей чемпионских поясов в нескольких весовых категориях по версии Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Всего на счету спортсменки 33 победы, из которых 16 нокаутом, три поражения и две ничьи.