Бывшая чемпионка мира по боксу умерла после инсульта в 47 лет

Аргентинская обладательница нескольких чемпионских титулов по боксу Алехандра Оливерас скончалась на 48 году жизни. Об этом сообщили TyC Sports и газета La Voz.
Оливерас умерла 28 июля. Ранее, 14 июля, она была госпитализирована из-за ишемического инсульта в больницу в Санта‑Фе. Кроме того, врачи обнаружили у спортсменки внутричерепную гипертензию — повышенное внутричерепное давление.
47-летняя Оливерас являлась обладательницей чемпионских поясов в нескольких весовых категориях по версии Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Всего на счету спортсменки 33 победы, из которых 16 нокаутом, три поражения и две ничьи.