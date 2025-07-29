Бывшая чемпионка мира по боксу умерла после инсульта в 47 лет

47-летняя Оливерас являлась обладательницей чемпионских поясов в нескольких весовых категориях по версии Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Всего на счету спортсменки 33 победы, из которых 16 нокаутом, три поражения и две ничьи.