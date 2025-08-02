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Даниэль Кормье: «Царукян должен стать следующим соперником Топурии. Не стоит судить его по одной ошибке»

"Я не говорю, что Царукян — это парень, который постоянно лажает и срывает бои. Это случилось один раз. Его не следует судить исключительно по этому случаю, особенно после того, как он сделал больше веса и был готов выступить запасным в последнем поединке.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

«Я не говорю, что Царукян — это парень, который постоянно лажает и срывает бои. Это случилось один раз. Его не следует судить исключительно по этому случаю, особенно после того, как он сделал больше веса и был готов выступить запасным в последнем поединке. Арман должен драться с Топурией. Я не думаю, что есть какие-либо сомнения по этому поводу», — сказал бывший чемпион UFC Даниэль Кормье.

Напомним, Царукян выбыл из титульного боя против Ислама Махачева в январе. Позже Дана Уайт заявил, что Арман потерял статус претендента и должен заслужить его снова, если хочет получить титульник. Илия Топурия — действующий чемпион легкого веса.

Менеджер Царукяна: «Арман должен провести как минимум один бой до титульника. Нужно перекрыть последнее впечатление».

Чейл Соннен: «Топурия подерется с Царукяном. Бой уже согласован».