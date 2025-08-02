Даниэль Кормье: «Царукян должен стать следующим соперником Топурии. Не стоит судить его по одной ошибке»

«Я не говорю, что Царукян — это парень, который постоянно лажает и срывает бои. Это случилось один раз. Его не следует судить исключительно по этому случаю, особенно после того, как он сделал больше веса и был готов выступить запасным в последнем поединке. Арман должен драться с Топурией. Я не думаю, что есть какие-либо сомнения по этому поводу», — сказал бывший чемпион UFC Даниэль Кормье.