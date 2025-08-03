Царукян — о Топурии: «Дана, повесь в его ванной цитату Махачева: “Буду драться с кем угодно, в любое время и в любом месте”. Пусть она напоминает ему не писать сидя»

«Ислам Махачев как-то сказал отличные слова: “Я буду драться с кем угодно, в любое время и в любом месте”. Эй, Дана Уайт, может быть, сейчас хорошее время, чтобы поставить эту цитату в ванной Топурии. Пусть она напоминает ему не писать сидя. Спасибо, босс», — написал в соцсетях боец UFC Арман Царукян.