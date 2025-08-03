Майк Тайсон назвал величайших боксёров в истории

Демпси выступал с 1913 по 1927 год. За это время он провёл 73 боя, одержав 58 побед и потерпев шесть поражений. Отметим, что девять поединков были признаны ничьей решением судей. Был чемпионом мира в супертяжёлом весе с 1919 по 1926 год.