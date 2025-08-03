Самое нелепое завершение карьеры? Кейшон Дэвис свернул не туда

А потом пустился в странные и нелепые рассуждения о возможном завершении карьеры: «Бизнесмен вышел на пенсию. Он ушёл. На ринге всё идёт очень медленно. На данный момент я почти на пенсии, запустил пару проектов, чтобы деньги поступали без необходимости драться. Мне не нужно переживать из-за того, что я не вернусь на ринг. Не знаю, когда вернусь и вернусь ли вообще. Если хотите, чтобы я вернулся, — обращайтесь к моему промоутеру. Говорите об этом, пишите. А без всего этого — я почти не пенсии».