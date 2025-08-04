Арман Царукян: «С вероятностью в 70% подерусь с Топурией за титул в следующем бою»

У меня другой информации нет. Мне никого не предлагали. Разговоры идут только о титульном бое", — сказал боец UFC Арман Царукян.
В последний раз Царукян дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. В январе он снялся с титульного боя против Ислама Махачева.
Царукян — о Топурии: «Дана, повесь в его ванной цитату Махачева: “Буду драться с кем угодно, в любое время и в любом месте”. Пусть она напоминает ему не писать сидя».
Менеджер Царукяна: «Арман должен провести как минимум один бой до титульника. Нужно перекрыть последнее впечатление».