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Арман Царукян: «С вероятностью в 70% подерусь с Топурией за титул в следующем бою»

"Вероятность боя с Топурией? Максимальная. Я — первый претендент. Но UFC могут делать все, что захотят. Я могу провести один, два или три боя, но все равно оставаться претендентом. Думаю, что с вероятностью в 70% я подерусь с Илией за титул.

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Источник: Спортс"

У меня другой информации нет. Мне никого не предлагали. Разговоры идут только о титульном бое", — сказал боец UFC Арман Царукян.

В последний раз Царукян дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. В январе он снялся с титульного боя против Ислама Махачева.

Царукян — о Топурии: «Дана, повесь в его ванной цитату Махачева: “Буду драться с кем угодно, в любое время и в любом месте”. Пусть она напоминает ему не писать сидя».

Менеджер Царукяна: «Арман должен провести как минимум один бой до титульника. Нужно перекрыть последнее впечатление».