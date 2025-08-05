Эдди Хирн оценил шансы организации боя между Энтони Джошуа и Джейком Полом

И теперь, учитывая масштаб поединка, я думаю, что шансы на его проведение очень высоки. Если бы мне пришлось их оценивать, то я бы сказал 50/50. Разговор с Накисой был позитивным, и мы ожидаем продолжения переговоров в ближайшие недели. Если они действительно этого захотят, всё произойдёт", — приводит слова Хирна журнал The Ring.