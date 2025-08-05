Заберут олимпийское золото за допинг? Федерация бокса Узбекистана сделала заявление

Организация решила внести ясность на фоне активно распространяющихся слухов и домыслов, связанных с именем олимпийского чемпиона Игр-2024.
"В связи с распространяемыми в социальных сетях сообщениями о Лазизбеке Муллажонове официально сообщаем:
Лазизбек Муллажонов является членом национальной сборной Узбекистана и обладателем золотой медали Олимпийских игр Париж-2024.
В социальных сетях распространяется неподтвержденная информация о якобы обнаружении допинга у нашего боксера и возможной аннуляции его золотой медали Париж-2024.
Федерация бокса Узбекистана сообщает, что на данный момент Муллажонов продолжает свою профессиональную карьеру. Наш спортсмен всегда строго соблюдал антидопинговые правила, и все его предыдущие тесты давали отрицательные результаты.
Однако 11 июня текущего года в соответствии с Международными антидопинговыми правилами у спортсмена был взят допинг-тест, и Международное тестирующее агентство (ITA) сообщило о возможном обнаружении запрещенных веществ.
Причиной этого могло стать то, что после Олимпийских игр Париж-2024, 19 ноября 2024 года, спортсмен перенес процедуру пересадки волос в частной клинике города Ферганы. В ходе четырехэтапной операции и последующего лечения ему могли быть назначены лекарственные препараты, содержащие некоторые запрещенные вещества.
Федерация бокса Узбекистана и Лазизбек Муллажонов предоставили ITA все необходимые документы по данному вопросу и ожидают окончательного решения.
Официально заявляем, что распространяемая в соцсетях информация о лишении золотой медали Олимпиады-2024 из-за нарушения антидопинговых правил не имеет оснований, и данная ситуация не повлияет на олимпийский результат.
Просим представителей СМИ воздержаться от распространения неподтвержденной информации без проверки сведений с Федерацией бокса Узбекистана и самим Муллажоновым", — гласит заявление.