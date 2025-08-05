Заберут олимпийское золото за допинг? Федерация бокса Узбекистана сделала заявление

Причиной этого могло стать то, что после Олимпийских игр Париж-2024, 19 ноября 2024 года, спортсмен перенес процедуру пересадки волос в частной клинике города Ферганы. В ходе четырехэтапной операции и последующего лечения ему могли быть назначены лекарственные препараты, содержащие некоторые запрещенные вещества.