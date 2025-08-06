Потенциальный бой года? Пакьяо может спасти карьеру Танка Дэвиса

«Есть два имени, которые люди хотят увидеть. Они хотели бы увидеть Джервонту Дэвиса, потому что впервые в своей жизни он был бы большим бойцом. Это очень интересный бой. Другой — это Ролли Ромеро за титул WBA. Это два боя, которые, я считаю, хотят фанаты, и это бои, которые хочет Мэнни. Думаю, что Танк желает величайших боёв, и не хочу вкладывать ему слова в уста, но после боя, который Мэнни провёл с Марио Барриосом, он продал бой с Дэвисом. Если бы он плохо выглядел и завершил бой ничьей, я не думаю, что он смог бы продать бой, однако после такого выступления Мэнни показал людям, что он вернулся, и показал Джервонте Дэвису, что у него ещё много сил. Считаю, что именно людей нужно было убедить, а не Джервонту», — заявил советник Пакьяо Шон Гиббонс.