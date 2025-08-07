Чимаев — Стрикленду: «Я в Лос-Анджелесе, братан. Если есть что-то личное, то просто приходи»

Ранее Стрикленд раскритиковал Чимаева, отметив, что он «не мужик».
Хамзат Чимаев и Дрикус дю Плесси подерутся за чемпионский пояс на турнире UFC 319 в Чикаго (США) 17 августа.
Чимаев — о бое с дю Плесси: «Все пройдет быстро. Но если бой продлится пять раундов, буду готов».
Дрикус дю Плесси: «Я хочу не только победить Хамзата, а показать все, на что способен».
