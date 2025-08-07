Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чимаев — Стрикленду: «Я в Лос-Анджелесе, братан. Если есть что-то личное, то просто приходи»

«Я в Лос-Анджелесе, братан. Если есть что-то личное, то просто приходи. Когда захочешь. Я здесь», — сказал боец UFC Хамзат Чимаев.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

Ранее Стрикленд раскритиковал Чимаева, отметив, что он «не мужик».

Хамзат Чимаев и Дрикус дю Плесси подерутся за чемпионский пояс на турнире UFC 319 в Чикаго (США) 17 августа.

Чимаев — о бое с дю Плесси: «Все пройдет быстро. Но если бой продлится пять раундов, буду готов».

Дрикус дю Плесси: «Я хочу не только победить Хамзата, а показать все, на что способен».

Узнать больше по теме
Биография Хамзата Чимаева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Хамзат Чимаев — один из самых ярких бойцов UFC современности. Его резкие высказывания, а также готовность драться с кем угодно сделали свое дело. Бойца знают и уважают все любители единоборств. И это при отсутствии титула! Ниже мы расскажем вам все, что известно из биографии шведа российского происхождения.
Читать дальше