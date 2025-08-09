Джин Силва: «Лопес сам заявил, что может подраться со мной. По сути, Диего сам расписался на своем гробу. К черту все»

Ни для кого не секрет, что мне не нравится этот парень. Как и Брайс Митчелл. Я не фанат Диего. В Бразилии мы говорим: «Наши ангелы-хранители не очень хорошо сочетаются». Они не любят друг друга. Мне просто не нравится этот парень. Мы не подходим друг другу. Мы не сочетаемся. Я его терплю".