Бивол объяснил причину срыва трилогии с Бетербиевым: боксер перенес операцию на спине

«Планировалось, что наш следующий бой пройдет в России. Вы знаете, о чем сейчас идет речь. О третьем бое с Дмитрием Биволом. Нам предложили отличные условия, отказаться от которых было практически невозможно. Со своей стороны я сделал все, чтобы третий бой состоялся, но мой соперник снова выбрал путь отступления.



Я ждал достаточно долго и больше делать это не намерен. Сидеть без дела, пока кто-то отдыхает, — это уже слишком. Увидимся 22 ноября в Эр-Рияде. Я продолжаю свой путь, несмотря ни на что», — написал боксер в соцсетях.