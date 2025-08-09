Бивол объяснил причину срыва трилогии с Бетербиевым: боксер перенес операцию на спине

Противостояние Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола — одно из самых захватывающих в профессиональном боксе. Двух поединков между ними точно оказалось недостаточно, поэтому фанаты хотят увидеть третий.
Только вот им придется и дальше томиться в ожидании, поскольку трилогия пока откладывается: Бивол перенес операцию на спине, а Бетербиев получил нового соперника — Деона Николсона из США.
В команде Бетербиева недовольны
Заключительный поединок Артура и Дмитрия обещали провести в России. Организаторы действительно предпринимали для этого все возможное, но их старания пока не помогли.
Судя по словам, Бетербиев сильно разочарован. Понять можно: он рассчитывает отдать должок за поражение во втором бою, однако вместо этого вынужден ждать. И параллельно драться с соперниками, которые намного слабее в плане уровня и статуса, ведь в его возрасте лучше не простаивать.
«Планировалось, что наш следующий бой пройдет в России. Вы знаете, о чем сейчас идет речь. О третьем бое с Дмитрием Биволом. Нам предложили отличные условия, отказаться от которых было практически невозможно. Со своей стороны я сделал все, чтобы третий бой состоялся, но мой соперник снова выбрал путь отступления.
Я ждал достаточно долго и больше делать это не намерен. Сидеть без дела, пока кто-то отдыхает, — это уже слишком. Увидимся 22 ноября в Эр-Рияде. Я продолжаю свой путь, несмотря ни на что», — написал боксер в соцсетях.
Также высказался и член команды Бетербиева, тренер Марк Рэмси: «Мы несколько месяцев пытались договориться о трилогии, но Бивол просто исчез. Люди из Саудовской Аравии были заинтересованы в организации этого боя, люди из России — тоже. Обе стороны предлагали большие деньги — они были готовы заплатить больше, чем Дмитрий заслуживает. Но он все равно отказался и пропал».
Бивол лег на операцию
Дмитрий вышел на связь через несколько дней после обвинения команды Бетербиева в срыве поединка. Как оказалось, он перенес операцию на спине.
«По настоятельной рекомендации врача пришлось прооперировать старую травму, с которой боролся более десяти лет, но ситуация ухудшалась с каждым тренировочным лагерем. Все прошло успешно, и уже чувствую себя намного лучше», — написал Бивол в соцсетях.
По словам боксера, восстановление займет шесть-восемь недель, после чего он вернется к тренировкам.
Напомним, 12 октября 2024-го Бетербиев и Бивол подрались впервые — и тогда победа близким решением судей осталась за Артуром. Затем 22 февраля 2025-го им устроили реванш, и уже сильнее оказался Дмитрий.
Теперь Бивол будет восстанавливаться, а Бетербиев — готовиться к встрече с Николсоном — ярко выраженным нокаутером, который завершил досрочно 18 поединков. Американец выступает в профи с 2017-го и имеет в статистике 23 боя. На счету Деона 22 победы (18 нокаутов) и одно поражение.
Впервые с 2016 года на кону в поединке с участием Артура не будет ни одного чемпионского титула.
Автор: Егор Сергеев