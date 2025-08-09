Бивол обратился в IBF с просьбой оставить его чемпионом на фоне операции

Бивол должен был встретиться с Айфертом до 1 июля, поскольку немец является претендентом по линии IBF с марта 2023 года. Еще до лета Бивол сделал вакантным пояс по версии WBC вместо поединка против Дэвида Бенавидеса. Ожидалось, что Бивол сделал это ради проведения третьего боя против Артура Бетербиева, но позднее Бетербиев выбрал себе другого оппонента и обвинил Бивола в провале переговоров по трилогии.