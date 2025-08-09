Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бивол обратился в IBF с просьбой оставить его чемпионом на фоне операции

Российский боксер Дмитрий Бивол запросил медицинское исключение в отношении одного из своих чемпионских поясов.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Richard Pelham/Getty Images

Бивол ранее заявил, что перенес операцию на спине и будет восстанавливаться как минимум полтора-два месяца.

Как сообщает BoxingScene, Бивол направил письмо в организацию IBF с просьбой предоставить ему отсрочку по титульному поединку с обязательным претендентом Майклом Айфертом из Германии.

Бивол должен был встретиться с Айфертом до 1 июля, поскольку немец является претендентом по линии IBF с марта 2023 года. Еще до лета Бивол сделал вакантным пояс по версии WBC вместо поединка против Дэвида Бенавидеса. Ожидалось, что Бивол сделал это ради проведения третьего боя против Артура Бетербиева, но позднее Бетербиев выбрал себе другого оппонента и обвинил Бивола в провале переговоров по трилогии.

Бетербиев вернется на ринг 22 ноября и встретится с американцем Дионом Николсоном.