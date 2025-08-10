Второй за два дня японский боксер умер от полученных в бою травм

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Японский боксер Хиромаса Уракава умер спустя неделю после боя от полученных в поединке травм, сообщает Всемирная боксерская организация (WBO) в соцсети Х.
Уракава 2 августа проиграл соотечественнику Ёдзи Сайто нокаутом в восьмом раунде. Днем ранее стало известно о смерти другого японского боксера — Сигетоси Котари, который дрался в тот же боксерский вечер и также скончался от полученных травм. Уракаве и Котари было по 28 лет.
«WBO скорбит в связи со смертью японского боксера Хиромасы Уракавы, который скончался от травм, полученных во время боя. Эта душераздирающая новость пришла после смерти Сигетоси Котари, который скончался от травм, полученных в бою в том же карде. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и японскому боксерскому сообществу в это невероятно сложное время», — говорится в заявлении WBO.
Уракава за карьеру выиграл 10 боев и проиграл в четырех. Свою последнюю победу он одержал в апреле, победив нокаутом в шестом раунде Котари.