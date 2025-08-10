Второй за два дня японский боксер умер от полученных в бою травм

«WBO скорбит в связи со смертью японского боксера Хиромасы Уракавы, который скончался от травм, полученных во время боя. Эта душераздирающая новость пришла после смерти Сигетоси Котари, который скончался от травм, полученных в бою в том же карде. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и японскому боксерскому сообществу в это невероятно сложное время», — говорится в заявлении WBO.