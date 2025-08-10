Пакьяо возглавил рейтинг полусреднего веса WBC

Пакьяо 46 лет, он является единственным боксером, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях. Он одержал 62 победы (39 — нокаутом), потерпел восемь поражений, еще три поединка завершились вничью. В августе 2021 года Пакьяо проиграл кубинцу Йорденису Угасу единогласным решением судей, а в сентябре того же года объявил о завершении спортивной карьеры. В декабре 2024 года он был включен в Международный зал славы бокса.