Головкину предложили прощальный бой с олимпийским чемпионом

В связи с этим известный спортивный журнал Sports Illustrated предложил три варианта потенциальных соперников для Уорда, первым из которых оказался уроженец Караганды.

— «Когда-то это был один из главных “что если” боёв в боксе. Стороны были близки к встрече в 2015 году, однако, по данным Roc Nation Sports, команда Головкина отказалась от контракта после примерно получаса обсуждения. В тот момент у казахстанца уже был запланирован объединительный бой в среднем весе против Давида Лемье», — пишут авторы.