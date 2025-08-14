Головкину предложили прощальный бой с олимпийским чемпионом

Кто может стать последним соперником GGG?
Совсем недавно олимпийский чемпион в полутяжелом весе (2004), экс-чемпион мира во втором среднем весе по версии WBA, WBC и The Ring американец Андре Уорд (32−0, 16 KO) сделал заявление о возвращении на ринг.
В связи с этим известный спортивный журнал Sports Illustrated предложил три варианта потенциальных соперников для Уорда, первым из которых оказался уроженец Караганды.
— «Когда-то это был один из главных “что если” боёв в боксе. Стороны были близки к встрече в 2015 году, однако, по данным Roc Nation Sports, команда Головкина отказалась от контракта после примерно получаса обсуждения. В тот момент у казахстанца уже был запланирован объединительный бой в среднем весе против Давида Лемье», — пишут авторы.
Головкин проведёт последний бой в карьере?
«43-летний Головкин не выходил на ринг с 2022 года, когда пытался завоевать титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе в бою с Канело Альваресом. Есть вероятность, что он захочет провести последний поединок, а не завершить карьеру поражением в трилогии с мексиканцем. Бой с Уордом стал бы своеобразной версией поединка Тайсон — Рой Джонс», — добавили в журнале.
Также среди вариантов для американца были предложены 43-летний британец Тони Белью (30−3−1, 20 KO) и скандально известный блогер и боксёр Джейк Пол (12−1, 7 KO) из США.
У Уорда уже были претензии к Головкину
Отметим, что во время активной карьеры двух великих спортсменов Уорд не раз заявлял, что Головкин избегал боя с ним. Теперь, по мнению авторов, они бы могли наконец выяснить отношения, проведя долгожданную встречу на ринге.