У перенесшего операцию на спине Бивола запросили медицинскую документацию

В феврале Бивол в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) одержал победу над соотечественником Артуром Бетербиевым решением большинства судей и завоевал титулы Всемирного боксерского совета (WBC), WBO, Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской организации (IBO). Позднее он был лишен пояса WBC. В первом бою россиян победил Бетербиев, объединив пояса и став абсолютным чемпионом мира. Бивол впоследствии отмечал, что намерен провести следующий бой не раньше ноября.