У перенесшего операцию на спине Бивола запросили медицинскую документацию

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Всемирная боксерская организация (WBO) запросила у российского абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Дмитрия Бивола подробную медицинскую документацию о травме, прогнозе на восстановление и разрешении вернуться на ринг, следует из заявления WBO в соцсети X.
Бивол 8 августа сообщил, что перенес операцию на спине. 34-летний боксер отметил, что восстановление займет около 6−8 недель, после чего он возобновит тренировки.
«После недавней операции на спине чемпиону WBO в полутяжелом весе Дмитрию Биволу предписано предоставить подробную медицинскую документацию о его травме, прогнозе на восстановление и разрешении вернуться на ринг», — говорится в заявлении WBO.
В феврале Бивол в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) одержал победу над соотечественником Артуром Бетербиевым решением большинства судей и завоевал титулы Всемирного боксерского совета (WBC), WBO, Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской организации (IBO). Позднее он был лишен пояса WBC. В первом бою россиян победил Бетербиев, объединив пояса и став абсолютным чемпионом мира. Бивол впоследствии отмечал, что намерен провести следующий бой не раньше ноября.
На счету Бивола 24 победы и одно поражение на профессиональном ринге.