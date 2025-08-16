UFC 319: дю Плесси против Чимаева, Мерфи — Пико и другие бои. Основной кард — в 05:00 по мск

В соглавном событии подерутся бойцы полулегкого дивизиона Лерон Мерфи (16−0−1) и Аарон Пико (13−4).
Другие бои турнира:
● Джефф Нил (16−6) — Карлос Пратес (21−7);
● Джаред Каннонир (18−8) — Майкл Пейдж (23−3);
● Тим Эллиотт (20−13−1) — Кай Асакура (21−5);
● Байсангур Сусуркаев (9−0) — Эрик Нолан (8−3).
Турнир в прямом эфире покажут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец». Начало — в 01:00 по московскому времени.
