UFC 319: дю Плесси против Чимаева, Мерфи — Пико и другие бои. Основной кард — в 05:00 по мск

В ночь на 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс) состоится турнир UFC 319. В главном событии ивента пройдет титульный бой в среднем весе между Дрикусом дю Плесси (23−2) и Хамзатом Чимаевым (14−0).

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

В соглавном событии подерутся бойцы полулегкого дивизиона Лерон Мерфи (16−0−1) и Аарон Пико (13−4).

Другие бои турнира:

● Джефф Нил (16−6) — Карлос Пратес (21−7);

● Джаред Каннонир (18−8) — Майкл Пейдж (23−3);

● Тим Эллиотт (20−13−1) — Кай Асакура (21−5);

● Байсангур Сусуркаев (9−0) — Эрик Нолан (8−3).

Турнир в прямом эфире покажут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец». Начало — в 01:00 по московскому времени.

Чимаев идет за поясом UFC — встретится с непобежденным чемпионом. Справится?

Как победить Хамзата Чимаева — самого агрессивного бойца UFC?

Биография Дрикуса Дю Плесси: карьера и личная жизнь бойца UFC
Мир ММА наполнен яркими бойцами. Но чаще всего у каждого из них есть свой определяющий стиль боя и коронные приемы. Пример действующего чемпиона UFC в среднем весе Дрикуса Дю Плесси уникален в этом смысле. Спортсмен запомнился многим именно своей универсальностью и адаптивностью. Биография бойца — в нашем материале.
