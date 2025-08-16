Чимаев — в последнем обращении к дю Плесси: «Собираюсь отыметь этого паренька. Завтра он умрет»

Напомним, Чимаев и дю Плесси подерутся в ночь на 17 августа в главном событии UFC 319.
Как победить Хамзата Чимаева — самого агрессивного бойца UFC?
Между Чимаевым и дю Плесси произошла стычка на финальном стердауне. Хамзат толкнул Дрикуса.
