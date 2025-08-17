Майкл Пейдж готов драться с Карлосом Пратесом 11 октября в Рио-де-Жанейро

Оба бойца выиграли свои бои на UFC 319. Пратес попросил президента UFC Дану Уайта назначить ему бой в Бразилии.
UFC 319: дю Плесси против Чимаева, Мерфи нокаутировал Пико и другие бои.
Карлос Пратес вырубил Джефа Нила локтем с разворота на последней секунде первого раунда поединка на UFC 319.
Узнать больше по теме
MMA: как бои без правил стали видом спорта, за которым теперь следит весь мир
Смешанные единоборства, или MMA, — один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Сочетание различных боевых искусств, зрелищность поединков и высокий уровень подготовки бойцов делают его популярным среди миллионов фанатов.Читать дальше