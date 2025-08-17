Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Майкл Пейдж готов драться с Карлосом Пратесом 11 октября в Рио-де-Жанейро

Репортер MMA Fighting Жозе Янг сообщает, что Майкл Пейдж готов провести бой в среднем весе против Карлоса Пратеса на турнире UFC в Рио-де-Жанейро, запланированном на 11 октября.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

Оба бойца выиграли свои бои на UFC 319. Пратес попросил президента UFC Дану Уайта назначить ему бой в Бразилии.

UFC 319: дю Плесси против Чимаева, Мерфи нокаутировал Пико и другие бои.

Карлос Пратес вырубил Джефа Нила локтем с разворота на последней секунде первого раунда поединка на UFC 319.

Узнать больше по теме
MMA: как бои без правил стали видом спорта, за которым теперь следит весь мир
Смешанные единоборства, или MMA, — один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Сочетание различных боевых искусств, зрелищность поединков и высокий уровень подготовки бойцов делают его популярным среди миллионов фанатов.
Читать дальше