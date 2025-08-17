Хамзат Чимаев: «Этот пояс очень важен для моей страны. Я счастлив. Дана, пришли мне мои деньги, брат»

Этот пояс очень важен для моей страны. Я работал в обычном режиме. Дрикус — настоящий лев", — сказал чемпион UFC Хамзат Чимаев.
Чимаев победил Дрикуса дю Плесси в главном событии UFC 319 и стал чемпионом промоушена в среднем весе.
Напомним, Чимаев выступает в UFC под флагом ОАЭ.
