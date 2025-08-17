Дю Плесси — после поражения Чимаеву: «У Хамзата просто невероятный контроль. Ничего не получалось. Теперь все мысли о том, чтобы вернуть пояс»

Всем спасибо за поддержку", — сказал бывший чемпион UFC Дрикус дю Плесси после поражения Хамзату Чимаеву на UFC 319.
Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси в главном событии UFC 319 и стал чемпионом промоушена в среднем весе.
UFC 319: дю Плесси проиграл Чимаеву, Мерфи нокаутировал Пико и другие бои.
Как победить Хамзата Чимаева — самого агрессивного бойца UFC?
