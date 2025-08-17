Ричмонд
Дю Плесси — после поражения Чимаеву: «У Хамзата просто невероятный контроль. Ничего не получалось. Теперь все мысли о том, чтобы вернуть пояс»

"У Хамзата просто невероятный контроль. Ничего не получалось. Теперь все мысли о том, чтобы вернуть пояс.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

Всем спасибо за поддержку", — сказал бывший чемпион UFC Дрикус дю Плесси после поражения Хамзату Чимаеву на UFC 319.

Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси в главном событии UFC 319 и стал чемпионом промоушена в среднем весе.

UFC 319: дю Плесси проиграл Чимаеву, Мерфи нокаутировал Пико и другие бои.

Как победить Хамзата Чимаева — самого агрессивного бойца UFC?

