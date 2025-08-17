Чимаев выиграл пояс спустя девять боев с момента дебюта в UFC — как Хабиб. Из россиян быстрее только Ян

Среди россиян быстрее только Петр Ян — шесть боев за 750 дней.
Напомним, Чимаев выиграл пояс UFC, победив Дрикуса дю Плесси в главном событии UFC 319.
Становая 200 кг и физподготовка с бывшим научным работником NASA: как тренируется Чимаев?
Как победить Хамзата Чимаева — самого агрессивного бойца UFC?
Последние несколько лет в UFC было несколько чемпионов в своих весовых категориях родом из России. Одним из таких примеров является Петр Ян. Спортсмен, которому пророчили большое будущее в промоушене на какое-то время забрался на вершину, после чего стремительно с нее сошел. Каким был путь бойца, и что его ждет дальше, расскажем в нашей статье. Биография Петра Яна является примером того, как быстро может измениться судьба чемпиона.Читать дальше