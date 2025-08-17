Ричмонд
Чимаев выиграл пояс спустя девять боев с момента дебюта в UFC — как Хабиб. Из россиян быстрее только Ян

Чимаев выиграл титул в девятом бою в UFC. Столько же поединков потребовалось Хабибу Нурмагомедову, но Хамзат провел их быстрее — за 1859 дней. Хабиб — за 2269 дней.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

Среди россиян быстрее только Петр Ян — шесть боев за 750 дней.

Напомним, Чимаев выиграл пояс UFC, победив Дрикуса дю Плесси в главном событии UFC 319.

Становая 200 кг и физподготовка с бывшим научным работником NASA: как тренируется Чимаев?

Как победить Хамзата Чимаева — самого агрессивного бойца UFC?

