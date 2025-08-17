Коста — о поединке Чимаева и дю Плесси: «Никто не хочет смотреть это дерьмо. Люди свистели на арене и в баре»

К черту этого скучного чеченца. Я лучше поиграю в покер", — написал в соцсетях боец UFC Пауло Коста.
Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси в главном событии UFC 319 и стал чемпионом промоушена в среднем весе.
Как победить Хамзата Чимаева — самого агрессивного бойца UFC?
Неизвестный Чимаев: пришел в ММА из-за Конора и работал на птицефабрике.
Узнать больше по теме
Биография Хамзата Чимаева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Хамзат Чимаев — один из самых ярких бойцов UFC современности. Его резкие высказывания, а также готовность драться с кем угодно сделали свое дело. Бойца знают и уважают все любители единоборств. И это при отсутствии титула! Ниже мы расскажем вам все, что известно из биографии шведа российского происхождения.Читать дальше