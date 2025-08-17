Ричмонд
Коста — о поединке Чимаева и дю Плесси: «Никто не хочет смотреть это дерьмо. Люди свистели на арене и в баре»

"Никто не хочет смотреть это дерьмо, лол. Люди свистели на арене и в баре.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

К черту этого скучного чеченца. Я лучше поиграю в покер", — написал в соцсетях боец UFC Пауло Коста.

Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси в главном событии UFC 319 и стал чемпионом промоушена в среднем весе.

Как победить Хамзата Чимаева — самого агрессивного бойца UFC?

Неизвестный Чимаев: пришел в ММА из-за Конора и работал на птицефабрике.

