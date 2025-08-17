Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чимаев согласен драться на UFC 321 в октябре: «Я готов. Травм нет»

«Посмотрим, что будет. Я всегда готов. Травм нет, спасибо Богу», — сказал чемпион UFC Хамзат Чимаев.

Календарь боев MMA и все о бойцах

Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил, что подумает о назначении первой защиты Чимаева на турнир в Абу-Даби.

Напомним, UFC 321 состоится 25 октября в ОАЭ.

Чимаев не заметил чемпиона и забрал пояс UFC. Одно из самых доминирующих выступлений в титульниках.

Чимаев — шестой чемпион UFC из России. Дошел до титула быстрее Хабиба и Махачева.

Узнать больше по теме
Биография Хамзата Чимаева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Хамзат Чимаев — один из самых ярких бойцов UFC современности. Его резкие высказывания, а также готовность драться с кем угодно сделали свое дело. Бойца знают и уважают все любители единоборств. И это при отсутствии титула! Ниже мы расскажем вам все, что известно из биографии шведа российского происхождения.
Читать дальше