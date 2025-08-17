Бонусы UFC 319: Чимаев, Эллиотт, Пратес и Мерфи награждены за лучшее выступление вечера

По итогам ивента UFC наградил бонусами в $50 тысяч четырех бойцов: Хамзата Чимаева, Карлоса Пратеса, Лерона Мерфи и Тима Эллиотта.
Перечисленные бойцы отмечены в номинации «Лучшее выступление вечера».
UFC 319: дю Плесси проиграл Чимаеву, Мерфи нокаутировал Пико и другие бои.
Чимаев не заметил чемпиона — и теперь с поясом UFC. Так дю Плесси еще не валяли.
