Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стрикленд: «Наверное, я единственный в UFC, кто может бороться с Чимаевым пять раундов…»

«Я, наверное, единственный в UFC, кто может бороться с ним пять раундов… Но, похоже, мне нужно оформить несколько побед, чтобы это случилось», — написал в соцсетях экс-чемпион UFC Шон Стрикленд.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

Напомним, Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе.

Коста — о поединке Чимаева и дю Плесси: «Никто не хочет смотреть это дерьмо. Люди свистели на арене и в баре».

Чимаев выиграл пояс спустя девять боев с момента дебюта в UFC — как Хабиб. Из россиян быстрее только Ян.

Узнать больше по теме
Биография Хамзата Чимаева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Хамзат Чимаев — один из самых ярких бойцов UFC современности. Его резкие высказывания, а также готовность драться с кем угодно сделали свое дело. Бойца знают и уважают все любители единоборств. И это при отсутствии титула! Ниже мы расскажем вам все, что известно из биографии шведа российского происхождения.
Читать дальше