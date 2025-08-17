Стрикленд: «Наверное, я единственный в UFC, кто может бороться с Чимаевым пять раундов…»

Напомним, Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе.
Коста — о поединке Чимаева и дю Плесси: «Никто не хочет смотреть это дерьмо. Люди свистели на арене и в баре».
Чимаев выиграл пояс спустя девять боев с момента дебюта в UFC — как Хабиб. Из россиян быстрее только Ян.
Узнать больше по теме
