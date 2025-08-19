Монсон о недовольстве Гашека тем, как Путина встретили в США: «Он не понимает, о чем говорит. Ему стоит использовать свой авторитет великого спортсмена для продвижения хоккея»

«Гашек — один из величайших вратарей всех времен. Я помню, он играл за “Баффало”, сборную Чехии на Олимпиадах. Он был, безусловно, одним из лучших.
Но что касается его высказываний как политика или человека, рассуждающего о мировых событиях, то ему лучше помолчать, потому что он не понимает, о чем говорит.
Ему стоит использовать свой авторитет великого спортсмена для продвижения хоккея и спорта", — сказал экс-боец MMA Джефф Монсон.
Напомним, что в 2013 году американец Монсон переехал в Россию. В 2018-м он получил российское гражданство.
