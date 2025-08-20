Экс-чемпиона мира по боксу депортировали в Мексику из-за связей с картелем

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Бывший чемпион мира в среднем весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) мексиканец Хулио Сесар Чавес — младший депортирован из США в Мексику по подозрению в связях с картелем, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Боксер доставлен в тюрьму за пределами города Эрмосильо в северном штате Сонора, сообщил местный чиновник на условиях анонимности. Информацию о депортации Чавеса подтвердила президент Мексики Клаудия Шейнбаум.
«Насколько я понимаю, он был депортирован. Не знаю, произошло ли это вчера или сегодня утром, но нам сообщили, что он прибыл на территорию Мексики», — заявила Шейнбаум.
В начале июля Чавес был арестован иммиграционно-таможенной полицией США (ICE) и помещен под стражу по запросу Мексики. В родной стране он разыскивался по обвинению в торговле оружием и изготовлении взрывчатых веществ, а также в связях с картелем Синалоа. По словам генерального прокурора Мексики Алехандро Гертца Манеро, расследование в отношении Чавеса началось в 2019 году.
В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
Чавесу — младшему 39 лет. В его активе 54 победы (34 — нокаутом), одна ничья и семь поражений (одно противостояние признано несостоявшимся). Он был чемпионом мира по версии WBC в среднем весе с 2011 по 2012 год. Он является сыном бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Хулио Сесара Чавеса — старшего.