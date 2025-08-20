Экс-чемпиона мира по боксу депортировали в Мексику из-за связей с картелем

В начале июля Чавес был арестован иммиграционно-таможенной полицией США (ICE) и помещен под стражу по запросу Мексики. В родной стране он разыскивался по обвинению в торговле оружием и изготовлении взрывчатых веществ, а также в связях с картелем Синалоа. По словам генерального прокурора Мексики Алехандро Гертца Манеро, расследование в отношении Чавеса началось в 2019 году.