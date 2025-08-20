Ричмонд
Что это было? Никита Цзю победил соперника, который не хотел драться

Исмаили отказался продолжать уже после первого раунда.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Чемпионат.com

У Тима Цзю в последнее время карьера не ладится: старший сын Кости проиграл в реванше Себастьяну Фундоре и откатился далеко назад. Но у великого Кости Цзю есть ещё один сын-боксёр. Никита Цзю сегодня проводил 11-й поединок в профессиональной карьере, подойдя к нему в статусе непобеждённого спортсмена. 27-летний Никита не форсирует свою карьеру, продолжая биться в родной Австралии с не самыми известными парнями, хотя сегодняшний соперник на бумаге совсем простым не казался.

Северомакедонец Лулзим Исмаили на год старше Никиты и успел провести на два профессиональных боя больше. Вдобавок Исмаили ещё не проигрывал, поэтому сегодня кто-то из боксёров наверняка должен был лишиться заветного «нолика». Для Лулзима это был первый бой за пределами Европы: ранее он дрался только на родине, в Германии и Албании. Уровень предыдущей оппозиции не особо впечатлял, но давайте будем честными — бойцов, которых побеждал Никита Цзю, тоже мало кто знает.

Вопреки ожиданиям, Цзю-младший не бросился вперёд с первых секунд боя. Никита в неторопливом стиле постарался занять центр ринга, выбрасывая одиночные удары. Однако уже на второй минуте Мясник точным попаданием опрокинул соперника на канвас! Исмаили выглядел потерянным и вскоре пропустил ещё пару тяжёлых ударов, развернулся спиной и закрыл голову руками, но Цзю не стал развивать успех. Никита словно игрался с оппонентом, продолжая неторопливо вкручивать в него боковые и прямые.

Казалось, во втором раунде Цзю финиширует соперника, однако, к сожалению, больше мы никакого бокса не увидели. После перерыва Лулзим попросту отказался от продолжения боя! Рефери не сразу поверил, что Исмаили не хочет вставать с табуретки. Победа Никиты Цзю, с которой мы его поздравляем. Но если продолжать драться с такими соперниками, то о росте мастерства и тем более о титульных поединках можно забыть. Мяснику нужны оппоненты покруче, иначе он так и останется местечковым боксёром.