Что это было? Никита Цзю победил соперника, который не хотел драться

Казалось, во втором раунде Цзю финиширует соперника, однако, к сожалению, больше мы никакого бокса не увидели. После перерыва Лулзим попросту отказался от продолжения боя! Рефери не сразу поверил, что Исмаили не хочет вставать с табуретки. Победа Никиты Цзю, с которой мы его поздравляем. Но если продолжать драться с такими соперниками, то о росте мастерства и тем более о титульных поединках можно забыть. Мяснику нужны оппоненты покруче, иначе он так и останется местечковым боксёром.