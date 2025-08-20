Баходиру Джалолову предложили бой с обидчиком из Казахстана: известен его ответ

По словам менеджера, сначала Дычко был предложен бой с двукратным олимпийским чемпионом из Узбекистана Баходиром Джалоловым (15−0, 14 KO). Также был вариант поединка с российским боксёром Арсланбеком Махмудовым (20−2, 9 KO). Варианты менялись несколько раз, и лишь после долгих обсуждений удалось выйти на финальную договорённость.
«Сначала нам предложили Баходира Джалолова — мы согласились. Но его команда запросила слишком большую сумму. Даже несмотря на большие ресурсы Турки Аль аш-Шейх, люди тоже понимают бизнес. Я удивился, что команда запросила такие деньги. Потом нам предложили Арсланбека Махмудова. Мы снова согласились. Спустя время сказали, что есть вариант с Джермейном Франклином. Его промоутер не хотел, чтобы он дрался с Ваней, предпочитал более громкое имя и большие гонорары. Но нам удалось дожать ситуацию, и Франклин подписал контракт больше месяца назад. Мы лишь ждали официального анонса», — пояснил менеджер в интервью Vesti.kz.
Отметим, Дычко выйдет на ринг 13 сентября в Лас-Вегасе, где главным событием вечера станет бой между Саулем Канело Альваресом (63−2−2, 39 КО) и Терренсом Кроуфордом (41−0, 31 КО). Противостоять казахстанцу будет американский боксер Джермейн Франклин-младший (23−2, 15 КО).
В июле текущего года Иван Дычко в очередной раз подтвердил свою мощь, отправив в нокаут уже в первом раунде американца Самуэля Кросседа (11−5−1, 7 КО).
До перехода в профессионалы он считался одним из самых титулованных любителей: двукратный чемпион Азии (2013, 2015), дважды бронзовый призёр Олимпиад (2012, 2016), обладатель серебряных и бронзовых медалей чемпионатов мира (2011, 2013, 2015).
По любителям Дычко и Джалолов четыре раза бились друг с другом, и все эти бои остались за представителем Казахстана.
Напомним, в апреле текущего года организаторы вечера бокса в Астане не исключили идею боя между Баходиром Джалоловым из Узбекистана и казахстанцем Иваном Дычко.