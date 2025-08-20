Баходиру Джалолову предложили бой с обидчиком из Казахстана: известен его ответ

«Сначала нам предложили Баходира Джалолова — мы согласились. Но его команда запросила слишком большую сумму. Даже несмотря на большие ресурсы Турки Аль аш-Шейх, люди тоже понимают бизнес. Я удивился, что команда запросила такие деньги. Потом нам предложили Арсланбека Махмудова. Мы снова согласились. Спустя время сказали, что есть вариант с Джермейном Франклином. Его промоутер не хотел, чтобы он дрался с Ваней, предпочитал более громкое имя и большие гонорары. Но нам удалось дожать ситуацию, и Франклин подписал контракт больше месяца назад. Мы лишь ждали официального анонса», — пояснил менеджер в интервью Vesti.kz.