Бетербиев обвинил сторону Бивола в уходе от третьего боя

5 июля журналист Майк Коппинджер в своих соцсетях рассказал о том, что третий бой между Бетербиевым и Биволом пройдет в России. Коппиннджер отметил, что саудовский промоутер Турки Аль аш-Шейх дал на это согласие. После этого появилась информация, что Бивол перенес операцию на спине 8 августа. Срок его восстановления — от шести до восьми недель, после чего он сможет приступить к тренировкам.