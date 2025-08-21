Ричмонд
«На хлеб с маслом хватит, ну и попить». Бетербиев — про гонорар за бой с Николсоном

40-летний бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлой весовой категории (до 79,2 кг) россиянин Артур Бетербиев высказался насчёт своего гонорара за предстоящий поединок с американским боксёром Деоном Николсоном, который состоится в рамках турнира The Ring IV Night of Champions 22 ноября.

Источник: Чемпионат.com

«Конечно, есть разница в гонорарах между обычными и титульными боями. Я думаю, что у каждого боксёра ощущается эта разница. В обычных боях не бывает больших денег. Но на хлеб с маслом, я думаю, хватит. Ну и на попить останется…» — сказал Бетербиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.