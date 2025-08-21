«Ну, заяц, погоди!» Интервью с Бетербиевым — про Бивола и рай на Земле

— Я прилетел домой в Грозный. Больше никуда не ездил. Практически всё время провёл просто дома. Поэтому впечатления остались, конечно, хорошие. Потом поехал на сборы в Приэльбрусье. Мне там очень нравится, я езжу туда с 2005 года. Там хорошее место и очень хорошие люди. Если бы на Земле был рай, думаю, он был бы там. Только непонятно мне, почему на улице люди до сих пор хотят со мной сфотографироваться? Я вроде бы никакой не чемпион… А может, они меня просто с кем-то путают.