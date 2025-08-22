Ричмонд
Взвешивание перед UFC Shanghai: Павлович легче Карлоса-Акосты, Ортега потерял сознание

23 августа в Шанхае пройдет турнир UFC. Накануне состоялось взвешивание бойцов.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

● Джонни Уокер (93,44 кг) — Чжан Миньян (93 кг);

● Брайан Ортега (69,4 кг) — Алджамейн Стерлинг (69,4 кг);

● Сергей Павлович (115,9 кг) — Валдо Кортес-Акоста (118,8 кг);

● Су Мудаэржи (56,9 кг) — Кевин Бордхас (57,15 кг);

● Тайлак Нуражы (77,1 кг) — Кьефер Кросби (77,3 кг).

Отметим, что Брайан Ортега перед взвешиванием потерял сознание и попал в больницу. После этого вернулся и взвесился. Его бой с Алджамейном Стерлингом пройдет в промежуточном весе.

Основной кард начнется в 13:00 по мск.

UFC Fight Night в Шанхае: Уокер — Миньян, Ортега — Стерлинг, Павлович — Кортес-Акоста.

