Взвешивание перед UFC Shanghai: Павлович легче Карлоса-Акосты, Ортега потерял сознание

● Джонни Уокер (93,44 кг) — Чжан Миньян (93 кг);
● Брайан Ортега (69,4 кг) — Алджамейн Стерлинг (69,4 кг);
● Сергей Павлович (115,9 кг) — Валдо Кортес-Акоста (118,8 кг);
● Су Мудаэржи (56,9 кг) — Кевин Бордхас (57,15 кг);
● Тайлак Нуражы (77,1 кг) — Кьефер Кросби (77,3 кг).
Отметим, что Брайан Ортега перед взвешиванием потерял сознание и попал в больницу. После этого вернулся и взвесился. Его бой с Алджамейном Стерлингом пройдет в промежуточном весе.
Основной кард начнется в 13:00 по мск.
UFC Fight Night в Шанхае: Уокер — Миньян, Ортега — Стерлинг, Павлович — Кортес-Акоста.
Узнать больше по теме
Биография Сергея Павловича: карьера и личная жизнь бойца UFC
На сегодняшний день Россия имеет в своем активе двух действующих чемпионов UFC — Ислама Махачева и Магомеда Анкалаева. Славу этих парней готовы подхватить и другие. В их числе — мастер нокаутов Сергей Павлович, выступающий в тяжелой весовой категории. Мы расскажем вам подробную биографию спортсмена, который уже успел примерить на себя чемпионский пояс. Правда, было это в другой организации.Читать дальше