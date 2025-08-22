Взвешивание перед UFC Shanghai: Павлович легче Карлоса-Акосты, Ортега потерял сознание

Узнать больше по теме

Биография Сергея Павловича: карьера и личная жизнь бойца UFC

На сегодняшний день Россия имеет в своем активе двух действующих чемпионов UFC — Ислама Махачева и Магомеда Анкалаева. Славу этих парней готовы подхватить и другие. В их числе — мастер нокаутов Сергей Павлович, выступающий в тяжелой весовой категории. Мы расскажем вам подробную биографию спортсмена, который уже успел примерить на себя чемпионский пояс. Правда, было это в другой организации.