Японский боксер впал в кому после перенесенной операции на мозге

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Японский боксер-любитель находится в коме после перенесенной операции на головном мозге после боя, сообщает The Japan Times со ссылкой на заявление Японской федерации бокса (JBF).
Неназванный 39-летний боксер потерял сознание после трех раундов спарринга в Токио 8 августа. Пострадавшего срочно доставили в больницу, сделали экстренную операцию, он до сих пор находится в реанимации. Отмечается, что боксер не выходил на ринг более 10 лет.
«Мы молимся о его скорейшем выздоровлении», — сказал президент JBF Тацуя Накама.
Ранее в августе двое японских боксеров Хиромаса Уракава и Сигетоси Котари умерли с интервалом в один день от травм, полученных в результате поединков в рамках одного боксерского вечера.