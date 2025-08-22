Японский боксер впал в кому после перенесенной операции на мозге

Неназванный 39-летний боксер потерял сознание после трех раундов спарринга в Токио 8 августа. Пострадавшего срочно доставили в больницу, сделали экстренную операцию, он до сих пор находится в реанимации. Отмечается, что боксер не выходил на ринг более 10 лет.