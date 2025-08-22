Ричмонд
Японский боксер впал в кому после перенесенной операции на мозге

Японский боксер-любитель впал в кому после перенесенной операции на мозге.

Источник: КФБ

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Японский боксер-любитель находится в коме после перенесенной операции на головном мозге после боя, сообщает The Japan Times со ссылкой на заявление Японской федерации бокса (JBF).

Неназванный 39-летний боксер потерял сознание после трех раундов спарринга в Токио 8 августа. Пострадавшего срочно доставили в больницу, сделали экстренную операцию, он до сих пор находится в реанимации. Отмечается, что боксер не выходил на ринг более 10 лет.

«Мы молимся о его скорейшем выздоровлении», — сказал президент JBF Тацуя Накама.

Ранее в августе двое японских боксеров Хиромаса Уракава и Сигетоси Котари умерли с интервалом в один день от травм, полученных в результате поединков в рамках одного боксерского вечера.