Очередное избиение от Гассиева. Мурат не прочувствовал здорового американца

Мурат Гассиев — один из самых известных российский боксёров-профессионалов современности. Мурат достаточно рано начал карьеру — в 17 лет. Гассиев часто проводил бои, побеждал и демонстрировал яркий агрессивный стиль, что нравилось фанатами. В 2014 году Гассиев решил начать строить карьеру в США, и уже через пять поединков он с рекордом 23−0 вернулся в Россию и провёл в Москве бой за титул чемпиона мира против Дениса Лебедева, победив именитого соотечественника по очкам. Дальше была Всемирная боксёрская суперсерия и, конечно, её финал, где на кону в бою с Александром Усиком стояли не только их «нолики» в графе поражений и Кубок Мохаммеда Али за победу в Суперсерии, но и звание абсолютного чемпиона мира. Тот поединок Гассиев проиграл, и в его карьере началась не самая лучшая полоса.