Евгений Гончаров: «Павлович будет чемпионом UFC. Он этого достоин»

"Мне понравилось выступление Сергея. Все по плану. Он круто отработал, переработал в стойке базового боксера, разобрал его во всех аспектах. Крутое выступление от Сергея.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

Относительно перспектив… Думаю, Серега будет чемпионом UFC. Он этого достоин. Он многое прошел, он хороший человек и спортсмен. У него есть все для того, чтобы стать чемпионом. У него есть все навыки, чтобы быть номером один. Как только он выйдет против Тома Аспиналла, он победит", — сказал экс-чемпион ACA Евгений Гончаров.

Напомним, Сергей Павлович победил судейским решением Валдо Кортеса-Акосту на UFC Fight Night 257.

Павлович-нокаутер закончился? Аккуратно победил в Шанхае и сказал про «нового бойца».

Гончаров — об обращении Павловича к Уайту: «Это круто. Посмотрим, что будет дальше, даже любопытно».

