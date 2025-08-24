Ричмонд
Вадим Немков — о потенциальном реванше Павловича и Волкова: «Александр в случае победы над Алмейдой будет главным претендентом на пояс, так что ему нет смысла драться с Сергеем»

"Уверенная победа по очкам. Осторожно, но главное, что выиграл.

Календарь боев MMA и все о бойцах

У соперника очень крепкая голова, были серьезные удары, которые приходились в цель, но он все выдержал и сам был неплох.

Реванш с Волковым? Думаю, эта история не будет интересна ни одному, ни другому. Тем более Александру, который в случае победы над Жаилтоном Алмейдой будет главным претендентом на пояс, так что ему нет смысла драться с Сергеем, потому что нужно ждать пояс", — сказал боец MMA Вадим Немков.

Напомним, Сергей Павлович победил судейским решением Валдо Кортеса-Акосту на UFC Fight Night 257.

Евгений Гончаров: «Павлович будет чемпионом UFC. Он этого достоин».

Павлович — о сложности принятия поражений Волкову и Аспиналлу: «Все одинаково».

