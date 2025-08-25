Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рестлер Смит, атакованный сыном Рэмпейджа Джексона, не спал всю ночь и молчал. У него выбито много забов и сломаны лицевые кости (USA Today)

Стюарт Смит, пострадавший из-за нападения Раджи Джексона, задыхался собственной кровью и зубами" после избиения, сообщает участник рестлинг-шоу Дуглас Мало в интервью USA Today.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

«Смит не спал и не разговаривал всю ночь. У него сломаны лицевые кости и потеряно много зубов. Он задыхался собственной кровью и зубами. Мне напомнили, что на шоу были дети. Я подумал: “О боже”, — сказал Мало.

При этом Мало отметил, что коллегу могут выписать из больницы.

New York Times и TMZ сообщают, что Департамент полиции Лос-Анджелеса начал расследование инцидента.

Сын легенды UFC чуть не убил рестлера во время шоу. «Мстил» за удар банкой пива об голову.

Рэмпейдж Джексон — об инциденте с сыном: «Радже сказали, что он может поквитаться на ринге за удар по голове. Я думал, что это часть шоу, но ошибался и все пошло не так».